"إيجيكيشن"| مشروع تخرج طلبة إعلام لترويج مصر كواجهة للسياحة التعليمية

الأربعاء 03/أبريل/2024 - 05:46 م

"إيجيكيشن" مشروع تخرج 14 طالبة في كلية إعلام جامعة القاهرة يهدف إلى ترويج مصر كوجهة للسياحة التعليمية.

يتناول المشروع مفهوم السياحة التعليمية وأهم ما يميز مصر في هذا الصدد، حيث تعد مصر من البلاد الرائدة في تقديم الخدمات السياحية والتعليمية في المنطقة.

كما يهدف المشروع لتقديم الدعم للطلبة الوافدين في مصر وتوعيتهم بالخدمات والأنشطة الترفيهية المتاحة لهم.

وقام الطلاب باختيار"السياحة التعليمية" نظراً لعدم توافر الاهتمام الكافي بهذا النوع من السياحة في مصر و تماشياً مع مبادرة EGYAID للمنح الدراسية

والسياحة االتعليمية التي أطلقتها الدولة عام 2023

الطالبات المشاركات في المشروع هن حنين وائل العشري، مريم حسن، سلمى أسامة، نادين وليد، ندى محمد، مريم حسن، آية ابو باشا، رضوى أحمد، مريم حافظ

رقيه مجدي، نورا كمال، رحمة محمد، فاطمة مصطفى، آية عجلان.