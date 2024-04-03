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الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

تفاصيل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية

الاجتماع الطارئ للجامعة
الاجتماع الطارئ للجامعة العربية
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دكشف رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية بعد 180 يوما من الانتهاكات وحرب الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف "المطعني"، في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، مقدمة "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "عدد كبير من المندوبين استعرضوا الانتهاكات وحرب الإبادة في الكلمات الخاصة بهم وتطرقوا إلى مدى بشاعة وفداحة الوضع في قطاع غزة بشكل عام".

وتابع: "إسرائيل مستمرة في حرب الإبادة الإجرامية بقواتها الغاشمة، ولا تستمع أو تنصاع إلى المجتمع الدولي بشكل عام ولا حتى إلى قرارات محكمة العدل الدولية إبان رفع جنوب أفريقيا دعوى ضدها اتهمتها فيها بشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة".
 

الاجتماع الطارئ للجامعة العربية القاهرة الاخبارية القضية الفلسطينية