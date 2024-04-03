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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس يقتحمون الكنيست

الكنيست
الكنيست
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اقتحم أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشره الكنيست على "اكس" أفراد عائلات الرهائن وهم يتخطون المقاعد ويضعون بصمات أيديهم باللون الأصفر على الزجاج فوق البرلمان.

ويظهر الفيديو أن متظاهرين آخرين وقفوا بطلاء أصفر على أيديهم ورفعوا أيديهم.

وانضم إليهم أعضاء الكنيست المعارضون وهتفوا "الآن، الآن".

وغادر المتظاهرون بعد وقت قصير من دخولهم المعرض العام، بعد أن أبعد الأمن رجلا بالقوة. وترك البعض صورا للرهائن على مقاعد الكنيست.

عائلات الرهائن حماس غزة الكنيسة