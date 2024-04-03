ياسر عزت يشيد بأداء الفنان محمد علي رزق في مسلسل "صيد العقارب"

أشاد الفنان ياسر عزت بأداء الفنان محمد على رزق في مسلسل "صيد العقارب" المشارك ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

ونشر ياسر عزت على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنان محمد على رزق في إحدى مشاهده بالمسلسل معلقا: "صعوبة اللي عامله محمد علي رزق في صيد العقارب، إنّ مصطفى ضرغام شخصية عاقلة ومتدينة ومتسامحة وطول الحوار بتقول كلام مهم مليان طاقة حب للي حواليه.

وتابع: "شخصية زي دي لو محسبش الممثل اللي بيأديها درجة تأثرها بالمرض اللي عندها بدقة عمرك ما هتصدقها هي معيار لو زاد عن كده هتحس إن مصطفى درويش من أهل الله وهتلاقي كل الحوار مينفعش يطلع من الشخصية اللي ردودها منطقية جدا

وواصل: محمد اختار الاختيار الصح ولعبه بنعومة وصدق وعنين فيهم مخزون طيبة، مبسوط بالفرجة على الدور أوي.

وفي اطار درامي تدور أحداث المسلسل حول عالمة الحشرات "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من بطولة الفنانين: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عفاف رشاد، أحمد ماجد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، أحمد الشامي، عزوز عادل، مي القاضي، عبدالرحمن علي، رحاب عرفة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

