إحالة 13 طبيبا وعاملا إلى التحقيق في محافظة دمياط

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، جولته المرورية بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بجمصة بادارة كفر البطيخ، و ذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان، حيث احال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١٣ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية معهم .

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات

و من الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بجمصة تخدم ١٤٦٩٩ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ ، العيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة .

بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية

فاجأ اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط مستشفي كفر سعد المركزى بمرور مفاجىء استمرارًا للمتابعة الميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة فى الفترات الليلية بشهر رمضان المبارك .

حيث تم متابعة الانضباط الادارى بالمستشفى و تواجد الاطقم الطبية على رأس العمل، و قد قام باحالة ٥ اطباء للتحقيق لعدم تواجدهم بأماكن عملهم .

كما تفقد وكيل وزارة الصحة في دمياط قسم الاستقبال و العناية المركزة و تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية .

