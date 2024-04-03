احذر من التخمة في عيد الفطر.. 8 نصائح ذهبية عليك إتباعها (فيديو)

الأربعاء 03/أبريل/2024 - 03:16 م

يعتبر تجنب التخمة في عيد الفطر أمراً هاماً للحفاظ على صحة الجسم، وينصح بتناول وجبات خفيفة ومتوازنة، والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمعلبة، مع ممارسة الرياضة بانتظام للمساهمة في الحفاظ على اللياقة البدنية.

وتقدم “البوابة نيوز” 8 نصائح لعيد آمن: