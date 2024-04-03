احذر من التخمة في عيد الفطر.. 8 نصائح ذهبية عليك إتباعها (فيديو)

يعتبر تجنب التخمة في عيد الفطر أمراً هاماً للحفاظ على صحة الجسم، وينصح بتناول وجبات خفيفة ومتوازنة، والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمعلبة، مع ممارسة الرياضة بانتظام للمساهمة في الحفاظ على اللياقة البدنية.
وتقدم “البوابة نيوز” 8 نصائح لعيد آمن:
- تناول وجبة فطور خفيفة ومغذية
- تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر
- شرب كميات كبيرة من الماء
- استبدل الحلويات بالفواكه الطازجة كخيار صحي
- تناول الأطعمة الغنية بالألياف فهي تساعد على الشعور بالشبع وتحارب الإمساك
- تقليل كمية الكافيين التي تستهلكها يومياً
- تقليل تناول اللحوم واختر البدائل النباتية كبديل صحي
- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية