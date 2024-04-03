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الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعه الزقازيق يهنئ عميد كلية الطب البيطري الجديد

الدكتور نصر عبد الوهاب
الدكتور نصر عبد الوهاب
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تقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق بخالص التهنئة للدكتور نصر عبد الوهاب محمد لصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميداً لكلية الطب البيطري بالجامعة ، متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز بما يساهم في خدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب والمجتمع.

جدير بالذكر أن د.نصر عبد الوهاب شغل مناصب عديده مروراً بمدرس مساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البيطري ثم أستاذ مساعد بكلية العلوم التطبيقية بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية إلى وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب بالزقازيق ، حتى شغل منصب عميد الكلية.

الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق العلوم التطبيقيه المملكة العربية السعودي بالمملكة العربية السعودية خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق