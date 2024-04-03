الأرض تغرق في ظلام دامس 3 أيام خلال كسوف الشمس.. ما الحقيقة؟

أكدت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، خلال تقرير علمي، أنه لا يوجد مخاطر من ظاهر كسوف الشمس المرتقب حدوثها في الثامن من إبريل الجاري.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الكلية تعمل على زيادة التوعية الفلكية، ومواكبة الأحداث العالمية ، فضلاً عن تدريب الطلاب من خلال استخدام أجهزة الكلية الفريدة والمواكبة لأحداث أجهزة التلسكوب والمنظار العالمية، لافتاً إلى أن كسوف الشمس يحدث عندما يمر القمر أثناء دورانه بينه وبين الأرض، ويحجب بذلك ضوء الشمس عن مناطق في الأرض حيث يلقي القمر بظله على سطح الأرض.

وأكد الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أنه لا توجد اية مخاطر من ظاهرة كسوف الشمس فهي ظاهرة فلكية متكررة بمناطق مختلفة على سطح الارض وأن ما يتداول في صفحات وحسابات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم ادّعاءات مغلوطة حول هذا الكسوف المرتقب، منها أنّه سيستغرق ثلاثة أيام تغرق فيها الأرض في ظلام دامس. لكن هذه الادّعاءات خطأ والكسوف لن يستغرق سوى دقائق معدودة؟