رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة والمصنع التعليمي لتصنيع وحفظ وتعليب الأسماك، والمصنع التعليمي لصناعة الأعلاف واحواض الاستزراع السمكي بالكلية للوقوف على أخر مستجدات العملية التعليمة بالكلية، يرافقه الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، ووكلاء الكلية.

وخلال جولته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على إعداد كوادر فنية متخصصة ذات مهارات تنافسية عالية, وإعداد باحثين متميزين, وخلق بيئة أكاديمية وتطبيقية فعالة تسهم في خدمة البيئة والمجتمع بما يتفق مع التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي ويسهم في تحقيق رسالة الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف الاساسي لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ هو رفع كفاءة الخريجين، بحيث تتلائم مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا، وأن يكون الخريج مواكبا لخطط التنمية للمجتمع ولزيادة ثقة المجتمع محليا وإقليميا في خريجي الكلية، وإعداد خريجين قادرين على استيعاب التقنيات الحديثة بمجال الاستزراع المائي والتصنيع السمكي.

ومن جانبه أشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة، أن الكلية تم تأسيسها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، ولفت إلى أنها مزودة بوحدة بحوث الاستزراع السمكي، والمصنع التعليمي لتصنيع الأسماك، إضافة للمصنع التعليمي لتصنيع أعلاف الأسماك، ومعمل ميكروبيولوجيا الأحياء المائية، وكذلك معمل تحليل ومعالجة المياه لخدمة العملية التعليمية والتدريب المستمر للدارسين والباحثين.