البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.3 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الاجانب، ليسجل في الختام 1.874 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 27,937.22 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 5,585.22 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 11,921.34 نقطة.

بينما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 6,366.89 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.39%، ليغلق عند مستوى 9,060.99 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.04% ليغلق عند 34,100.83 نقطة

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 20.2 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 74 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 399.1 مليون سهم، من خلال 70.2 ألف صفقة منفذة.