بينهم 8 سيدات وطفلة.. إصابة 16 شخصا في تصادم سيارة نقل بميكروباص بالوادي الجديد

أصيب 16 شخصًا، بينهم 8 سيدات وطفلة، اليوم الأربعاء، في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بطريق " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 20 بالطريق بالقرب من منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا وهم : فهمي محمد أحمد، 56 عامًا، ثناء الشحات سنجاري، 53 عامًا، عبد العال أبو الفضل محمد، 35 عامًا، محمد حمادة حسن، 48 عامًا، عاطف عياد مصطفى، 48 عامًا، السيدة السيد محمد، 37 عاما، حبيبة ناصر محمد، 14 عامًا، آمال حسين إبراهيم، 55 عامًا، منال محمدين محمد، 44 عاما، ماجدة زكريا فرج، 45 عاما، نعمة محمود علي حسن، 47 عامًا،نجلاء محمد السيد، 45 عامًا، وليد محمد أبو رحاب، 27 عامًا، مبارز محمد محمد، 60 عامًا، سامح محمد السيد، 18 عامًا، نادية أحمد فؤاد، 25 عامًا.

وجرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة مرور المركز معدات لموقع الحادث، لرفع آثاره وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بمحور " الفرافرة – ديروط".