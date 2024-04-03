رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارة لوفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، على رأسها الدكتور القس أندريه زكي، لفضيلة الإمام الأكبر بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ فضيلتكم وجميع المسلمين في مصر والعالم، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار"، مضيفًا: "نعتز بفضيلتكم، ونقدر دوركم الرئيسي في دعم قيم التسامح والعيش المشترك والمواطنة وموقفكم الأصيل في بناء السلام المجتمعي، ونشعر بالراحة والمحبة والتقدير في اللقاءات التي تجمعنا، ونفتخر بعلاقة الصداقة والمحبة التي تربطنا بالأزهر الشريف".

من جانبه، رحب فضيلة الإمام بالدكتور القس أندريه زكي ووفد الطائفة الإنجيليّة، مصرحًا فضيلته: "نرحب بكم في رحاب الأزهر الشريف، ونشكركم على مشاعركم الطيبة، ونسعد بهذه الزيارات واللقاءات التي نتبادل فيها التهاني بالأعياد والمناسبات، والتي تؤكد على تماسكنا نحن المصريين؛ مسلمين ومسيحين، في نسيج وطني واحد. إلا أن ما يعانيه إخواننا الفلسطينيون في غزة من عدوان غاشم لما يقارب ٦ أشهر، يجعلنا نشعر بألم كبير، ألم يختفي معه أي مظاهر للفرح، فقلوبنا تكاد تنفطر بما يحدث للأطفال والنساء والشيوخ والشباب في غزة، وحقيقة مأساة غزة هي مأساة إنسانية تاريخية، ولم أرَ في حياتي وحشية وهمجية أكبر مما يمارسه هذا الكيان المنحل عن كل معاني الإنسانية والأخلاق، في حق إخواننا الأبرياء في قطاع غزة".