محافظ الفيوم يسلم سماعات طبية لذوي الهمم من تلاميذ مدارس التربية الفكرية

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سماعات الأذن لضعاف السمع من تلاميذ مدارس التربية الفكرية بالفيوم، كما تفقد القافلة الطبية للكشف على ذوى الهمم وأسرهم بمدرسة التربية الفكرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، والدكتورة ياسمين محمود مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم الشكر لمؤسسات المجتمع المدني، على دورها المجتمعي المهم، والذي تعمل من خلاله علي رعاية ذوى الهمم بمدارس التربية الفكرية، بجانب رعاية الأسر الأولى بالرعاية، مشدداً على دور أولياء الأمور في رعاية أبنائهم أصحاب القدرات الخاصة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة لن تدخر جهداً في رعاية ذوي القدرات الخاصة، مشيراً إلى أهمية دعمهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية، واستثمار قدراتهم الاستثمار الجيد واكتشاف مواهبهم، والعمل لرعايتهم على الوجه الأمثل.

وعلى هامش الملتقى، تفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه، القافلة الطبية المجانية بمدرسة التربية الفكرية لذوي الهمم، الذي ضمت العديد من التخصصات منها: الرمد، والجلدية، والأطفال.