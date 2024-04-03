المركزي الروسي: انخفاض الدين الخارجي لروسيا بنسبة 17.7% في 2023

أعلن البنك المركزي الروسي انخفاض الدين الخارجي لروسيا بــ 8.2 مليار دولار أو بنسبة 17.7% على مدار العام الماضي وبلغ 316.8 مليار دولار في مطلع يناير 2024.

وذكر تقرير للمركزي الروسي اليوم الأربعاء أن المبلغ المستحق عليه وعلى البنوك الروسية الأخرى لم يتغير خلال عام 2023، وظل عند مستوى 94.7 مليار دولار، في حين تراجع الدين الحكومي بنسبة 29% من 46.1 مليار دولار إلى 32.7 مليار دولار.

وحسب التقرير، فإن قطاعات الاقتصاد الروسي باستثناء المصارف خفضت إجمالي ديونها الخارجية بنسبة 22.6% إلى 189.4 مليار دولار. هذا، وبلغ الدين الخارجي الروسي مستوى تاريخيا تجاوز 700 مليار دولار عام 2014، ولكن المؤسسات والشركات الروسية بدأت خفض الالتزامات بشكل مكثف لتسجل في 2023 أدنى مستوى لها منذ 2007.

يُذكر أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الدين الخارجي الروسي هو حظر وصول المؤسسات والشركات الروسية إلى سوق رأس المالي الدولي على خلفية العقوبات بسبب الحرب على أوكرانيا. ويعتبر الدين الخارجي جزءا من الدين الكلي للبلاد، وهو حجم الأموال التي تقترضها الدولة والشركات الخاصة من المقرضين الخارجيين.

