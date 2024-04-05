الأهلي في مهمة سهلة أمام سيمبا لتأكيد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره سيمبا التنزاني في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق المارد الأحمر الفوز بهدف على سيمبا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، ووضع قدما في نصف النهائي القاري في حملة الدفاع عن لقب الأميرة الأفريقية الذي توج به الأهلي 11 مرة من قبل ويحمل الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي مواجهة سيمبا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز ذهابًا وأصبحت المهمة سهلة نسبيًا خاصة أن الفريق سيخوض اللقاء على أرضه ومدعوما بـ30 ألف متفرج في استاد القاهرة الدولي وفي سهرة رمضانية كروية.

ورغم غياب عدد من نجوم الفريق إلا أن الأهلي يمتلك أسلحة قوية ونجوما يمتلكون خبرات كبيرة قادرة على حسم الفوز والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ20 في تاريخ المارد الأحمر والخامسة على التوالي.

ويغيب عن صفوف الفريق كلا من إمام عاشور وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وأليو ديانج وكريم نيدفيد بينما تشهد المواجهة عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي الذي تعافي من الإصابة وتأكدت جاهزيته لقيادة هجوم الفريق.

ويخوض فريق الأهلي لقاء سيمبا التنزاني بدوافع كبيرة ووسط حالة من التركيز والحماس والمنافسة بين جميع اللاعبين وقد يلجأ مارسل كولر المدير الفني للفريق للدفع بعدد من اللاعبين البدلاء بعدما حقق الأهلي الفوز ذهابا وأصبحت المهمة في الغياب سهلة نسبيا.

وطالب “كولر” لاعبي الأهلي بالتركيز وبذل مزيد من الجهد في مباراة اليوم وعدم منح فريق سيمبا فرصة لتشكيل خطورة على مرمى مصطفى شوبير خاصة أن الضيوف سيبحثون عن تحقيق مفاجأة.

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي مواجهة سيمبا بتشكيل مكون من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى وعلى معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني في خط الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية في خط الوسط وثلاثي الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

ويحتفظ مارسيل كولر بأوراق رابحة على دكة البدلاء أبرزهم محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر والفلسطيني وسام أبوعلي.

تاريخيا سبق أن واجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في 9 مباريات بمختلف البطولات الأفريقية شهدت تفوق الأهلي في 4 مواجهات وحقق سيمبا الفوز في 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

وتمكن المارد الأحمر من تسجيل 13 هدفا في مرمى نادي سيمبا واستقبلت شباكه 7 أهداف من الفريق التنزاني.

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب المارد الأحمر، حيث تمكن النادي الٱهلي من دك شباك نادي سيمبا بخماسية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.