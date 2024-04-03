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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 16456 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة عن
خلال 24 ساعة عن ضبط 16456 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16456 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (571) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (33) دراجة نارية مخالفة.
 (9933) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (12) مخالفة موقف عشوائى.
 (249) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وزارة الداخلية الأمن خلال 24 ساعة من ضبط 16456 مخالفة مرورية متنوعة الإدارة العامة للمرور