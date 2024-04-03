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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط صيدلى بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية

ضبط صيدلى بالقاهرة
ضبط صيدلى بالقاهرة
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تمكنت الاجهزة الأمنية اليوم من ضبط صيدلى بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة تمكنت من ضبط (مدير صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حال إستقلاله سيارة وبحوزته (1770 قرص - 114 أمبول - 14 قطرة عين "جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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