ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتجميع الأدوية ومحاولة تهريبها إلى خارج البلاد

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتجميع الأدوية ومحاولة تهريبها إلى خارج البلاد.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مكتب شحن "يحمل جنسية إحدى الدول") بالإشتراك مع شخصين آخرين بتجميع كميات كبيرة من الأدوية بأحد الجراجات بدائرة قسم شرطة عابدين بقصد تهريبها خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (4500 زجاجة من أحد العقاقير الطبية – مبلغ مالى )، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشت صورها لاسيما جرائم تجميع وإحتكار الأدوية ومحاولة تهريبها لتحقيق أرباح غير مشروعة.