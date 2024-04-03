محافظ المنوفية : ضبط 350 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، عن قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وجهاز حماية المستهلك وبالتعاون مع مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بشن حملة تفتيشية مكبرة لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة ، وأسفرت عن ضبط 350 كجم لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.

وفى إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين ، أفاد المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين بالمحافظة عن تحرير (515) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال ثلاثة أيام من الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

و تنوعت المحاضر ما بين (266) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (249) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى ، لافتاً أن الحملات أسفرت عن ضبط 80 شيكارة دقيق بلدى ، ما يزيد عن نصف طن سكر تموينى مدعم ، 15 طن كربونات كالسيوم ، 750كجم ألمونيوم ، 50ثوب قماش ،1000قطعة قماش بدون مستندات مجهولة المصدر .

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 4 محاضر جنح ضد أصحاب مخابز بلدى بركة السبع وقويسنا وسرس الليان لحيازتهم 80 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية ، كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل تموينى بمركز الباجور لحيازته مايزيد عن نصف طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية ، كما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات ألبان و مواد غذائية بمركزى أشمون والباجور لعدم قيامه بالإعلان عن الأسعار ، وتحرير محضر جنح قويسنا ضد صاحب مصنع دهانات لحيازته 15 طن كربونات كالسيوم ، 750كجم ألمونيوم بدون مستندات مجهولة المصدر ، بالإضافة الى تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب مصنع ملابس جاهزة لحيازته 1000قطعة ملابس ، لادارته نشاط بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية مملوكة للغير دون تفويض واستخدام مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر .