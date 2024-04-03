ضبط 2 طن دقيق و500 لتر زيت طعام مجهولة المصدر بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
و شنت إدارة تموين بلبيس حملة برئاسة محمود درويش مدير الادارة و مفتشي الإدارة اسفرت عن الأتي:
- تحرير محضر رقم ٦١٧٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المعجنات بناحية ميت حمل لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٢ طن دقيق.
- المحضر رقم ٢٢٥٢ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محل لبيع الزيوت ببندر بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على نصف طن زيت طعام.
- المحضر رقم ٢٢٥١ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على ١٠٠ كيلو دقيق.
- المحضر رقم ٢٢٥٣ جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس لعدم الاعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية أثناء التفتيش.
- المحضر رقم ٢٢٥٤ جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية أثناء التفتيش.