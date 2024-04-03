ضبط 2 طن دقيق و500 لتر زيت طعام مجهولة المصدر بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

و شنت إدارة تموين بلبيس حملة برئاسة محمود درويش مدير الادارة و مفتشي الإدارة اسفرت عن الأتي: