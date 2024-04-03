أهم مطالب الفلاحين من الرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة.. النقيب يوضح

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد أمام مجلس النواب أثناء اداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بأنه سوف يركز في الفترة المقبلة على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات لاستكمال بناء الوطن وتنمية موارده وقدراته.

ولفت إلى أن اهتمام الرئيس بالزراعة والتصنيع الزراعي سوف يساهم في توفير العمله الصعبه ويساعد في تحسين معيشة الفلاحين وتنمية القطاع الزراعي بما يوفر المنتجات الغذائية الزراعيه للمواطنين باسعار مناسبه ويمنع استنزاف النقد الاجنبي في عمليات الاستيراد.

واضاف أبو صدام، أن للفلاحين والمزارعين عدة طلبات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة أهمها الدعم المعنوي والتوعوي؛ إذ يطالب الفلاحين بـ:

- تمثيلهم تمثيل ملائم في الحوار الوطني والمؤتمرات العامه والبعثات الزراعيه.

- مساعدتهم بكافة الطرق في التمثيل المناسب في المجالس النيابيه سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات.

- منح الناجحين والمميزين منهم جوائز الدوله التشجيعيه والتقديريه أسوة بباقي فئات المجتمع.

- إقامة عيد الفلاح كل عام برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- العمل بجديه لتوفير المعلومات اللازمه للزراعه بالوسائل الحديثه لزيادة الارشاد والتوعية الزراعيه باستمرار لاطلاعهم علي احدث الاساليب الزراعية الحديثة.

- العمل علي تطوير وتعديل المناهج الزراعية بالمدارس والكليات الزراعيه بما يواكب العصر الحديث.

واشار نقيب الفلاحين، أنه وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرقمنة الزراعة يطالب المزارعون بتوفير الالات والمعدات الزراعيه المتطوره باسعار مناسبه كما نطالب

بدمج المزارعين بكافة السبل المتاحه في المشروعات القومية الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر ومشروع توشكى ومشاريع شرق العوينات والريف المصري وتنمية شمال ووسط سيناء.

مع العمل علي سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية للفلاحين بشكل مباشر وغير مباشر كمشاريع تطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمه كالصرف الصحي والزراعي وانشاء المجمعات الزراعيه وتبطين الترع وميكنة الجمعيات الزراعيه ورقمنة القطاع الزراعي كما يطالبون بالعمل علي تعميم الزراعات التعاقديه علي كافة المحاصيل وانشاء صندوق التكافل الزراعي

واكد ابوصدام ضرورة دعم مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية كتوفير تقاوى الحبوب المعتمدة ودعم المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر.

مع الاتجاه لدعم واقامة كل المشاريع الصناعيه المرتبطه بالانتاج الزراعي مثل مصانع الغزل والنسيج وعصارات الزيوت ومصانع انتاج الصلصه ومساعدة مشاريع تجفيف الطماطم وانشاء مصانع لتصنيع المركزات والمربات والمجففات من المنتجات الزراعيه والعمل علي جذب المستثمرين الزراعيين في هذه المجالات لتصنيع المنتجات الزراعيه وزيادة العائد الاقتصادي منها وزيادة فرص العمل للمزارعين مع زيادة الدخل الاقتصادي لهم ولدفع التنميه والازدهار للقطاع الزراعي.