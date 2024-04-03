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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"الأونروا": الأوضاع في قطاع غزة مأسوية والمجاعة وشيكة

الأونروا
الأونروا
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قالت إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة "الأونروا" إن الأوضاع في قطاع غزة مأسوية والظروف المعيشية صعبة للغاية على السكان هناك.
وأضافت إيناس حمدان - في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية " اليوم الأربعاء - أن الحرب على غزة مستمرة على الرغم من المطالبات من جهات كثيرة بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، وللأسف السكان يعانون من هذه الحرب الطاحنة.
وأكدت أن إسرائيل تضع العراقيل والتحديات أمام تقديم الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بشكل أمثل وأفضل، مشيرة إلى المساعدات الإغاثية التي تدخل عبر المعابر لا تكفي لحاجات السكان.
وأوضحت إيناس حمدان أن عدد الشاحنات التي تدخل بالمتوسط إلى غزة لا يزيد عن 160 شاحنة يوميا، في حين أن ما تحتاجه لا يقل عن 500 شاحنة يوميا.
ولفتت إلى أن هناك نقصا كبيرا في المواد الغذائية والأدوية، المجاعة وشيكة وهناك أطفال يسقطون بسبب الجوع وانتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدة أن الوقت لم يعد في صالح سكان قطاع غزة، وعلى الجميع التحرك لإدخال المساعدات لهؤلاء السكان.
 

الأوضاع في قطاع غزة الأونروا