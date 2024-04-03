تعليم الجيزة ينفى انتشار الجديرى المائى بأحد مدارس 6 أكتوبر

نفت مديرية الجيزة التعليمية الاخبار المتداولة بشأن انتشار مرض الجديري المائى بمدرسة حدائق أكتوبر للغات؛ إذ أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بأنه تم عمل تقرير مفصل من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة إلى مدير الطب الوقائي بالمديرية بعدم وجود أى حالات للمرض بالمدرسة.

وأكد سلومة فى تصريح له بأن الدراسة منتظمة بشكل طبيعى فى المدرسة مع حضور 816 طالب خلال الفترة الصباحية فى المدرسة.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الامور الى عدم الانتباه الى الاشاعات التى تعطل انتظام العملية التعليمية.