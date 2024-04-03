بالصور.. استمرار توافد المواطنين على معرض "خير مزارعنا"

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ ان معرض خير مزارعنا لاهالينا مازال يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية مؤكدا على رضائهم بالخدمات التي يقدمها المعرض واستمراره الى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف صالح، انه وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع الي 50‎%‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن،مشيرا إلى أن القرارت التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار.

وقال صالح إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال اتاحه وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار ، موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.

وأوضح انه سوف يتم توفير كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة والأسماك استعداد لعيد الفطر المبارك واعياد الربيع وشم النسيم بالإضافة إلى توفير حوالى 12 نوع من الكحك والبسكويت والبيتي فور والغربية وبأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنحو 30‎%‎

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