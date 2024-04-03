المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

كشفت المعاينة الأولية أسباب حريق بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وتبين من المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي، وقامت قوات الحماية المدنية بتبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة نشوب الحريق بشقة سكنية بعقار بشارع محي الدين من شارع عطية الذكري بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.