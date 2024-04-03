محافظ القليوبية: رفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمحافظة للتأكيد على رفع درجة الإستعدادات القصوى وتأمين المنشآت تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسانية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام عطلات العيد الرسمية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.

ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة تواجد النوبتجيات خلال أجازة العيد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات وتنفيذ خطة انتشار عربات الإسعاف، والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز المساجد الكبرى والساحات الصلاة عيد الفطر المبارك.

وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها والتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها.

وعلى صعيد آخر وجه المحافظ مدير المواقف والنقل الجماعي متابعة إنتظام العمل وزيادة حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء فترة الأعياد، موجها أيضا بضرورة التنسيق مع شركة المياه للتأكيد على توافر نوبتجيات شبكات المياه والصرف الصحي لمواجهة أي أعطال.

كما وجه المحافظ أيضا بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الأجازات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر...... ألخ) في الأسواق، والمراقبة على الأسواق بصفة مستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على تعديل مواعيد إنتاج المخابز المنتجة للخبز المدعم خلال فترة الأعياد بمعرفة الإدارات التموينية والعمل على زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية احتياجات المواطنين والبيع بالأسعار المحددة.

وتابع المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل على زيادة موارد الصناديق الخاصة بكل مركز ومدينة وحي والاعتماد عليها لتقليل ما يتحمله صندوق الخدمات بالمحافظة من أعباء قد تسبب في عجز صندوق الخدمات عن الوفاء بالتزاماته.

كما وجه المحافظ بالتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤلية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتأكيد على عدم تواجد المواطنين داخل الإدارات الخلفية وضرورة وجود عقود صيانة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لتعمل بكفاءة وعدم تسليم الطلبات من الإدارات الخلفية إلا بعد إنهائها على المنظومة وضرورة استكمال تسجيل المحاضر والمخالفات وضرورة تسجيل حملات الإشغالات على المنظومة، وبالتبعية تفعيل طلب استرداد أشغال، مؤكدا أن إدارة متابعة المراكز التكنولوجية ستقوم بالمرور الميداني بصفة دورية على المراكز للوقوف على نقاط القوة والضعف وعمل تقرير يعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة.