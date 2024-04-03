بعد مصرع 3 طلاب وسيدة.. محافظ بورسعيد يوجه بإقامة مطبات صناعية على الطريق

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، موقع حادث السيارة الطائشة التي صدمت 3 طلاب وسيدة لقوا مصرعهم جميعا أمام كلية العلوم.

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في إقامة 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر على أن يجرى تنفيذ 2 مطب صناعي أمام كلية العلوم و2 مطب أمام القرية الاولمبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة التي تضمن تحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة المرور والسيارات والحفاظ على سلامة المواطنين.

ولقيت سيدة و3 طلاب بكلية التربية جامعة بورسعيد، مصرعهم، أول أمس الاثنين، اثر حادث اصطدام سيارة طائشة بهم أمام كلية العلوم، وشيع الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، ضحايا الحادث في جنازة مهيبة من مسجدي الحسين والكبير المتعال إلى مثواهم الأخير بالمقابر نطاق حي الزهور، في ظل حالة من الحزن الشديد بين أبناء المحافظة خاصة زملاء الطلاب الثلاثة بكلية التربية.