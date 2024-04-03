صور | محافظ الوادي الجديد يفتتح وحدة طب أسرة الأمان بمركز الداخلة

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بقرية الأمان بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

أشاد المحافظ بمستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة من خلال الوحدة والمقامة على مساحة ٤٤٨٠ م٢، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة " وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

أوضح المحافظ في بيان صحفي له، أن الوحدة تضم عيادات طبية و معملين تحاليل وصيدلية وخدمات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية الصحية و التطعيمات، كما تضم عددا من الأطباء المقيمين و الكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.

افتتاح وحدة طب الأسرة بقرية الامان بالداخلة

جانب من افتتاح وحدة الامان الصحية بالداخلة

جولة تفقدية لمحافظ الوادي في وحدة قرية الامان الصحية

لقاء بين محافظ الوادي ووكيل وزارة الصحة خلال افتتاح وحدة الأمان

محافظ الوادي الجديد يتفقد محتويات وحدة قرية الامان الصحية