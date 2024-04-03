ads
الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يصل إلى مشيخة الأزهر لتقديم التهنئة بعيد الفطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بصحبة وفد من قيادات الطائفة وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الإنجيليين، لمقر مشيخة الأزهر الشريف وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك  لفضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

واستقبل  الوفد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعدد من شيوخ الجامع الأزهر.

الجدير بالذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية قام منذ أسبوع بزيارتي الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية قيادات الطائفة المجلس الإنجيلي العام عيد الفطر المبارك