رئيس الطائفة الإنجيلية يصل إلى مشيخة الأزهر لتقديم التهنئة بعيد الفطر

وصل الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بصحبة وفد من قيادات الطائفة وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الإنجيليين، لمقر مشيخة الأزهر الشريف وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

واستقبل الوفد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعدد من شيوخ الجامع الأزهر.

الجدير بالذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية قام منذ أسبوع بزيارتي الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.