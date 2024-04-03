قصور الثقافة بالمنيا تناقش دور الأدب والفن في تعزيز المواطنة ونبذ التطرف

أطلق قصر ثقافة المنيا بقرية جزيرة شارونة بالمنيا، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن برنامج تعزيز قيم المواطنة ونبذ التطرف، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ الانشطة الثقافية والفنية بالمدارس، وضمن برامج الوزارة بالتعاون مع محافظة المنيا لتعزيز قيم الانتماء ونشر روح التسامح وقبول الآخر.

تضمنت الفعاليات محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الأدب والثقافة في قبول الآخر ودورها فى تعزيز قيم المواطنة" شارك بها الشاعران محمد عزام عضو اتحاد كتاب مصر، وعبد الرحمن سلامة.

تناول "عزام" دور الأدب والثقافة في تعزيز الوعي ونشر الفكر المستنير وقيم التسامح والتعايش المشترك، موضحا دورهما المهم في نبذ كل أشكال العنف والتطرف، بينما تحدث "سلامة" عن دور الفن في تهذيب النفوس، مستشهدًا ببعض مواطن الجمال فيه ودوره في نشر ثقافة قبول الآخر والتقريب بين البشر.

كما تضمنت الفعاليات، عددًا من الورش الفنية والأشغال اليدوية والحرف البيئية، قدمها فنانو ومدربو قصور الثقافة منها عمل مفارش وشنط من الشرائط بطرق سهلة وبسيطة، وأخرى للرسم والفن التشكيلى واستخدام الألوان ودورها في التكوين الإنساني وبناء الفرد.

وتفاعل الأطفال مع ورشة الحكي الشعبى من خلال مسرح العرائس وعرض "أنا أنت مفيش فرق بينا"، ويهدف للتوعية بالترابط بين جميع البشر وتأكيد فكرة أنه لا فرق بين أحد وآخر إلا بالعمل الجاد.

نُفذت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ونظمها فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، وتقام أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.

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