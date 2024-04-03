ضبط المتهمين بسرقة مواد بترولية في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم من ضبط تشكيل عصابى لارتكابه واقعة سرقة مواد بترولية من أحد خطوط البترول بأسيوط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (مسئول بإحدى شركات البترول) أنه أثناء تواجده بمقر الشركة تلاحظ له إنخفاض ضغط أحد خطوط البترول الخاص بنقل المواد البترولية (سولار) بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط سيارة نقل بصندوق وبداخلها فنطاس يحوى (10 أطنان سولار) متوقفة خلف منزل ملك (عامل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) وتبين امتداد خرطوم من الفنطاس إلى داخل المنزل مثبت داخل حفرة (عمقها 3 أمتار) بوسط المنزل متصلة بخط أنابيب (سولار) وكذا وجود موتور لرفع السولار من الحفرة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابى (مالك المنزل و 4 آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية ") وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) وعُثر بالمنزل على (الأدوات والمعدات المستخدمة فى سرقة المواد البترولية - دراجة نارية بدون لوحات معدنية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.