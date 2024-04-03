"العمل بالمنوفية" تحتفل بيوم اليتيم العالمي لعام 2024

احتفلت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، بيوم اليتيم العالمي للعام 2024، في شبين الكوم، لمجموعة من الأطفال الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم من خلال منحهم الفرصة للتعلم والتنمية، ومساندتهم في رحلتهم نحو تحقيق المستقبل.

وأشارت مديرية العمل في بيان لها إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم العالمي يذكرنا بالتزامنا بتحقيق العدالة والمساواة للأطفال اليتامى، حيث نعمل معًا لإنشاء عالمٍ يمنحهم الفرص والأمل والمستقبل الذي يستحقونه، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للمديرية، وبحضور إيناس محيي الدين مدير إدارة حماية المرأة والطفل، وكريستينا إبراهيم مدير وحدة المساواة بالمديرية.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالأطفال خاصة ذوى الهمم وتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لهم ، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة للمديريات فى المحافظات لتقوم بدورها فى التوعية والتثقيف لجميع فئات المواطنين.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى تنظيم الفعاليات إيماناً من المديرية بأن كل طفل يتيم يستحق الحب والرعاية والفرصة لحياة أفضل، فنحن مسؤولون جميعًا عن ضمان حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم في يوم اليتيم العالمي وكل يوم، وكذلك فإن تحقيق العدالة للأطفال اليتامى ليس مجرد واجب إنساني بل هو استثمار في مستقبلنا المشترك في يوم اليتيم العالمي، موجهاً رسالة خلال الفعاليات قائلاً: “دعونا نتكاتف ونضع خططًا عملية لتوفير الرعاية والفرص لهؤلاء الأطفال الثمينين، ودعونا نعمل سويًا لتوفير فرص وحقوق للأطفال اليتامى ونبني لهم مستقبلاً أفضل”.

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