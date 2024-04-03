ننشر أبرز رسومات مسابقة "مواهب مصرية" بتعليم جنوب سيناء

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات تحكيم مسابقة "مواهب مصرية" على مستوى محافظة جنوب سيناء، بالمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء، وذلك لتصعيد أصحاب المراكز الأولى على مستوى المراحل التعليمية الثلاث؛ للتصفية على مستوى الجمهورية.

وأشار فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، إلى أن أبرز الأعمال التي لفتت الأنظار في مجال الرسم كانت للفنانة الطالبة سلمى مختار محمد، الصف الثاني الثانوي من مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بدهب، التي عبرت فيها عن القضية الفلسطينية، والفنانة الطالبة ندى محمود وجيه، الصف الأول الثانوي من مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية، التي عبرت فيها عن تغير المناخ، والفنانة سارة ياسين إبراهيم، الصف الثالث الإعدادي بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة بقرية الجبيل، التي عبرت فيها عن البيئة السيناوية .

تنظم المسابقة الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستهدف جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

و تتضمن مسابقة “مواهب مصرية” ثلاثة مجالات الأول : (المجال التقني): ويشتمل على أربعة فروع وهي "الإنفوجرافيك، وتصميم شعار، وبرمجة وتصميم مواقع، والتصوير والمونتاج"، ويختار الطالب أي من هذه الفروع حسب رغبته. و الثاني: (المجال الأدبي): ويشتمل على ثلاثة فروع وهي "القصص القصيرة، ونظم الشعر، والتأليف المسرحي"، الثالث (المجال الفني): ويشتمل على: رسم البورترية لشخصية معروفة ، والتعبير الفني، والغناء والإنشاد".

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية و في إطار تشجيع الطلاب الموهوبين ونشر ثقافة التميز والإبداع وخلق روح المنافسة وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة واستثمار الطاقات في مجالات إبداعية متعددة.

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