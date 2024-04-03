أوكرانيا تدمر أربع طائرات "شاهد" بدون طيار أطلقتها روسيا

دمرت القوات الجوية الأوكرانية، أربع طائرات “شاهد” بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية اليوم الأربعاء، عن بيان للقوات قولها "إن القوات الروسية هاجمت منطقة دونيتسك بثلاثة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300، كما نشرت أربع طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131 حيث دمرت قوات الدفاع الجوي جميع الطائرات بدون طيار التي أطلقتها روسيا.

وأضاف البيان: "أنه في ليلة 3 أبريل 2024، هاجم الروس منطقة دونيتسك بثلاثة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس-300 وأطلقوا 4 طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131 من منطقة بريمورسكو-أختارسك في الاتحاد الروسي"، موضحا أن وحدات من مجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية أسقطت طائرات شاهد بدون طيار في مناطق خميلنيتسكي وزيتومير وكيروفوهراد وتشيركاسي.

وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت الشهر الماضي أنها دمرت عددا قياسيا من أنظمة المدفعية الروسية منذ بداية الحرب يبلغ عددها 976.

