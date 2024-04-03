حبس شاب لاغتصابه شقيقته وقتلها في المطرية

أمرت نيابة المطرية، بحبس شاب لاغتصابه وقتل شقيقته (طفلة) شنقًا، داخل شقتهم بمنطقة المطرية في القاهرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة طفلة داخل شقة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفلة في العقد الأول من العمر، ووجود آثار حول الفم، وبعمل التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقها بعد اغتصابها، وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.