إحالة عاطل للجنايات في حيازة الحشيش المخدر وفرد خرطوش بالقاهرة

قررت نيابة المرج اليوم الأربعاء، إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة الحشيش المخدر وفرد خرطوش بدائرة قسم شرطة المرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام متهم بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل له معلومات جنائية.

وبتفتيشه عثر بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥٠٠ جرام، فرد خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار هاتفين محمول ومبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة اتجاره وهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.