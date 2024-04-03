إحالة سيدة لاتهامها بالنصب على المواطنين في النزهة إلى الجنح

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة سيدة لاتهامها بالنصب على المواطنين إلى محكمة الجنح.

وسقطت فى قبضة رجال مباحث القاهرة سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.

وردت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد إحدى السيدات على الأكشاك الكائنة بالنزهة وتقاضى مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.

وعلى الفور، تم ضبطها وتبين أنها "محكوم عليها بالحبس 8 سنوات وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.