إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات إلى الجنايات

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات إلى محكمة الجنايات.

وتسلمت النيابة نتيجة المضبوطات من المعمل الكيمائي وأكد أنها مواد مخدرة.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة صوت في منطقة السلام.

وتبين بحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلوجرامات، كمية من مخدر الكيتامين، عدد من الأقراص المخدرة، مشغولات ذهبية، مسدس صوت، 3 سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة، 2 مكواة تغليف أكياس، مبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.