ads
الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات إلى الجنايات

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات إلى محكمة الجنايات. 
وتسلمت النيابة نتيجة المضبوطات من المعمل الكيمائي وأكد أنها مواد مخدرة. 
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية. 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة صوت في منطقة السلام.

وتبين بحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلوجرامات، كمية من مخدر الكيتامين، عدد من الأقراص المخدرة، مشغولات ذهبية، مسدس صوت، 3 سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة، 2 مكواة تغليف أكياس، مبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

احالة تشكيل عصابى الإتجار بالمخدرات الي الجنايات