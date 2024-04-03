الأحد المقبل.. افتتاح مسجد الصحابة بشرم الشيخ بعد إعادة تأهيله بتكريم حفظة القرآن

يفتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عقب صلاة القيام الأحد المقبل، أعمال تطوير وصيانة مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، وتكريم الفائزين في المسابقة المحلية المشتركة بين المحافظة ووزارة الأوقاف، في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في العناية بكتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه وبيان مقاصده، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، حيث تقدم للمسابقة (1141) متسابقًا للمشاركة في مستويات المسابقة المختلفة، ووصل عدد المتميزين والفائزين إلى (633) متسابقًا ، وسوف يكرم الفائزون بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

كان اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد تابع مساء أمس الثلاثاء، خلال جولة تفقدية ليلية آخر مستجدات أعمال تطوير وصيانة مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

وتابع المحافظ الأعمال التي تشمل صيانة المسجد من الداخل والخارج، والفرش والإنارة بالإضافة، وصيانة النافورة واللاند سكيب.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المظهر التراثي للمسجد حيث انه مزار مهم لكافة ضيوف المحافظة بالإضافة إلى أنه مزار رئيسي في كافة البرامج السياحية بشرم الشيخ من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن افتتاح أعمال التطوير سيتم افتتاحها يوم الأحد المقبل حيث سيتم به تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ أعمال التطوير بالسوق القديم ومصر القديمة مشددا على الالتزام بالتعليمات الصادرة بالمواعيد المقررة لدخول السيارات للسوق مساء لإفساح الطريق لرواد وزوار السوق القديم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال النظافة والدهانات والعلامات الإرشادية بالطرق الداخلية بالمدينة ضمن استعدادات شرم الشيخ لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري، كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، والشيخ السيد غيط مدير عام أوقاف جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد.





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