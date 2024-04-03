الفلبين تلغي تحذير تسونامي الذي أصدرته عقب زلزال تايوان

ألغى المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل فيفولكس، التحذير الذي أصدره في بعض المناطق الساحلية في الفلبين، في أعقاب زلزال قوي ضرب تايوان صباح اليوم الأربعاء.

وذكر المعهد، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية اليوم، أنه استنادا إلى البيانات المتاحة من محطات مراقبة مستوى سطح البحر لدينا، التي تواجه المنطقة المركزية، لم يتم الإبلاغ عن أية اضطرابات كبيرة في مستوى سطح البحر منذ الساعة 07:58 صباحا حتى موعد الإلغاء، وبهذا، فإن أي آثار ناجمة عن التحذير من تسونامي قد انتهت إلى حد كبير، وبالتالي ألغى "فيفولكس" الآن جميع التحذيرات من تسونامي الصادرة لهذا الحدث.

كان المعهد قد أصدر تنبيها في وقت سابق للسكان في المناطق الساحلية في مقاطعات باتانيس وكاجايان وإيلوكوس نورتي وإيزابيلا بالبحث عن مناطق مرتفعة بسبب احتمال حدوث موجات تسونامي عالية، بعد أن ضرب زلزال بقوة أكثر من 7 درجات الجزء الشرقي من تايوان.