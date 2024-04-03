تايوان تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 711 مصابًا وأربعة قتلى

أعلنت السلطات التايوانية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب الجزيرة اليوم الأربعاء، بقوة 7.2 درجة، إلى 711 مصابُا وأربعة قتلى، وفقا للمركز الرئيس لعمليات الطوارئ.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، أنه من بين 711 مصابا، 174 في نيو تايبيه، و143 في تايبيه، و132 في هوالين ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابات.

ووقع الزلزال قبالة ساحل مقاطعة هوالين في شرق تايوان وشعر به الأشخاص في جميع أنحاء تايوان، وأدى الزلزال والانهيارات الأرضية والصخرية الناجمة عنه في أجزاء من طريق سوهوا السريع بالقرب من أنفاق تشونجده وداقينجشوي إلى إتلاف الطرق السريعة؛ ما أدى إلى إغلاقها، كما تضررت العديد من الطرق في متنزه تاروكو الوطني؛ ما جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على مغادرة المتنزه أو التجول فيه.