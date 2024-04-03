الليلة.. الأهلي يواجه الزمالك في أول جولات بلاي أوف نهائي دوري رجال الطائرة

يلتقي فريق رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلى، نظيره الزمالك فى الحادية عشرة مساء اليوم، الثلاثاء، فى أولى جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائى بعد غد الجمعة، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

بينما يتنافس على البرونزية سموحة مع سبورتنج فى التاسعة مساءً.

من جانب آخر فاز فريق سيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز أمس على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/0 في أولى لقاءات نهائي الدوري الممتاز للموسم المحلي 2023/2024 والذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

31/29

25/21

25/15

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائي غداً الخميس ، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب في نظام البلاي أوف الفريق الفائز في مواجهتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة، تقام يوم 6 إبريل.

يذكر أن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي سبورتنج حقق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، في اللقاء الأول لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية غداً الخميس على صالة الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن الدور النهائي لدوري الرجال يقام أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.