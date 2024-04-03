الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا من قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رامي الأقرع، في العشرينيات من عمره، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

وعلي صعيد متصل، أكد المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال، اليوم، أنه من الواضح أن هناك محاولات جدية لخلق حالة من الفوضى بالمنطقة.

وقال نزال في تصريح لشبكة سكاي نيوز عربية: الكل يدرك أن إيران خذلت الفصائل الفلسطينية في غزة، مشددا على أن الأردن لم يتخل يوما عن نصرة الفلسطينيين.

وأضاف أن إحداث أي فوضى في الأردن يخدم المصالح الإسرائيلية، لافتا إلى أن حماس تتصرف بطريقة غير واقعية وخارج مربع المصلحة الوطنية.

وشدد المتحدث باسم فتح علي أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرة على تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.