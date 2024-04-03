أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

سجلت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في محلات وأسواق الصاغة المصرية، متأثرة بارتفاع أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية ، وأيضا بزيادة الطلب على الذهب خلال هذه الفترة بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك والذي تزداد فيه حالات الزواج والأفراح.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الشاعرة المتداولة) اليوم الأربعاء في مصر 3,531 جنيها للشراء و3,497 جنيها للبيع.

سجل سعر الجرام عيار 21 (الأكثر انتشارا وإقبالا في السوق المصرية) بداية اليوم الأربعاء حوالي 3,090 جنيها للشراء و3,060 جنيها للبيع.

سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء حوالي 2,649 جنيها للشراء و2,623 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأربعاء حوالي 2,060 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 "ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) حوالي 24,720 جنيها للشراء و24,480 جنيها للبيع.

وعن أسعار الذهب في مصر اليوم بالمصنعية، التي يتم احتسابها عند شراء الذهب ، فهي تختلف من محافظة لآخري ، و من تاجر لآخرـ ويبدأ لدى التجار بالمحلات من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام، وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

أما سعر مصنعية الذهب المستعمل يبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة.

وعالميا، ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي من جديد خلال تداولات اليوم لتسجل مستوى تاريخي جديد وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، يرجع هذا إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند المستوى 2266 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2251 دولارا للأونصة لتسجل ارتفاع بنسبة 0.4% ويتداول الآن عند المستوى 2261 دولارا للأونصة.