رئيس الوزراء الياباني والرئيس الإندونيسي المنتخب يتفقان على تعزيز العلاقات

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، اليوم الأربعاء، على تعميق التعاون في مجال الأمن القومي ومجالات أخرى، وسط النفوذ العسكري والاقتصادي المتنامي للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليابانية، أنه خلال محادثاتهما في طوكيو، تبادل كيشيدا وبرابوو سوبيانتو وجهات النظر حول الأوضاع في بحر الصين الشرقي والجنوبي والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتعهدا بالحفاظ على التعاون الوثيق، بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

وقال كيشيدا إن اليابان ستعزز العلاقات مع إندونيسيا "كشركاء يتقاسمون القيم والمبادئ الأساسية".

وأضاف أن طوكيو تدعم جهود جاكرتا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ناد مقره باريس يضم 38 اقتصادا عالي الدخل، والمساهمة في تنمية إندونيسيا من خلال البنية التحتية والتعاون المتعلق بالطاقة.

بينما دعا سوبيانتو، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع الإندونيسي، إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مثل الدفاع والاقتصاد.

وعقب اجتماعه مع كيشيدا، اجتمع الرئيس الإندونيسي المنتخب مع وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا. والذي أبدى معارضة قوية "للتغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن وأي أعمال من شأنها أن تزيد التوترات"، في إشارة على ما يبدو إلى التطورات الأخيرة مع الصين، بحسب بيان الوزارة.

وزار برابوو سوبيانتو اليابان في أعقاب زيارته للصين؛ لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينج، أمس الأول الاثنين، وهي أول رحلة خارجية له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية، في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يتولى برابوو سوبيانتو منصبه رسميا في أكتوبر المقبل، خلفا للرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو.

