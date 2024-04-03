أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 444 ألفا و370 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 444 ألفا و370 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعد مقتل 710 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و9 دبابات و13 ألفا و368 من المركبات المدرعة و11 ألفا و142 من النظم المدفعية و1025 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و745 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1838 من المعدات الخاصة و8 آلاف و796 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و813 من المركبات وخزانات الوقود".