قيادي بفتح: هناك محاولات لخلق الفوضى بالمنطقة

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال، اليوم الأربعاء، إنه من الواضح أن هناك محاولات جدية لخلق حالة من الفوضى بالمنطقة.

وأضاف “نزال” في تصريح لشبكة سكاي نيوز عربية: الكل يدرك أن إيران خذلت الفصائل الفلسطينية في غزة، مشيرا إلى أن الأردن لم يتخل يوما عن نصرة الفلسطينيين.

وتابع: أن إحداث أي فوضى في الأردن يخدم المصالح الإسرائيلية، لافتا إلى أن حماس تتصرف بطريقة غير واقعية وخارج مربع المصلحة الوطنية.

وشدد المتحدث باسم فتح علي أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرة على تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.