أسعار العملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 تراجعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.10 جنيه للشراء، 47.23 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.



كما استقر سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري.

سجل متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي نحو 59.71 جنيه للشراء و59.91 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 59.52 جنيه للشراء و59.81 جنيه للبيع.

تباين سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري.

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري نحو 50.60 جنيه للشراء، 51.76 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.



سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 51.83 جنيه للشراء و 52.00 جنيه للبيع.



سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.04 جنيه للشراء و 31.13 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.50 جنيه للشراء و 6.52 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم .

ليسجل في الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري نحو 12.55 جنيه للشراء، ونحو 12.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 12.49 جنيه للشراء، ونحو 12.58 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم ، استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ،

ليسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 153.87 جنيه للشراء، 154.33 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري نحو 12.82 جنيه للشراء 12.86 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 12.84 جنيه للشراء و 12.86 جنيه للبيع.