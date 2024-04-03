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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

اليابان تصدر أوامر إخلاء لأوكيناوا الساحلية بعد زلزال قوته 7.5 درجة

زلزال في اليابان
زلزال في اليابان
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أصدرت اليابان أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بعد أن أدى زلزال قوي إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان في نحو الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش).

وجاء التحذير بعد وقوع زلزال بلغت قوته الأولية 7.5 درجة في المحيط بالقرب من تايوان.

والزلازل شائعة في اليابان، وهي واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم. ويقع فيها نحو خمس الزلازل في العالم التي تبلغ قوتها ست درجات أو أكثر.

ففي 11 مارس 2011، تعرض الساحل الشمالي الشرقي لزلزال قوته تسع درجات، وهو أقوى زلزال يهز اليابان على الإطلاق، بالإضافة إلى أمواج مد عاتية. وأشعلت تلك الكارثة شرارة أسوأ أزمة نووية في العالم منذ تشرنوبيل قبل ربع قرن.

اليابان أوكيناوا الساحلية زلزال