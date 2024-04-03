فيديو| زلزال قوته 7.2 درجة يهز العاصمة التايوانية تايبه

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، أن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب العاصمة تايبه صباح الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن مركز الزلزال حُدد في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترًا جنوب شرق مقاطعة هوالين، على عمق 15.5 كيلومتر، وذلك نقلا عن المعلومات الأولية التي أصدرها مركز علم الزلازل التابع للحكومة.

وتابعت: أن الزلزال القوي تسبب في تغيرات في مستويات المياه قبالة الساحل.

وأضافت الهيئة، أن شدة الزلزال، كانت الأعلى في هوالين، حيث بلغت 6+ على مقياس الشدة التايواني المكون من 7 مستويات.

وتم الإبلاغ عن مستوى شدة 5+ في مقاطعة ييلان في الشمال الشرقي وفي مقاطعة مياولي في الشمال، بينما تم الإبلاغ عن 5- في مدينة تايبيه ومدينة تايبيه الجديدة ومدينة تاويوان ومقاطعة هسينشو في الشمال ومدينة تايتشونغ ومقاطعة تشانغهوا ومدينة تايبيه، ومقاطعة نانتو بوسط تايوان.

من جانبها، أصدرت اليابان أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بعد أن أدى الزلزال إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان في نحو الساعة العاشرة صباحا ( 1:00 بتوقيت جرينتش).